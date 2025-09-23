HYBE Buka Cabang di India Bulan Ini

ⓒ HYBE

Agensi HYBE Corporation mengumumkan bahwa mereka telah membuka cabang baru di kota Mumbai, India pada bulan September ini.

Menurut HYBE pada tanggal 23 September, “HYBE India” merupakan cabang kelima perusahaan mereka di luar negeri setelah Jepang, Amerika Serikat, Amerika Latin dan China.

India, negara dengan penduduk terbesar dunia memiliki sekitar 185 juta streamer, tepat di bawah pasar terbesar, yaitu Amerika Serikat.

HYBE India menyataktan bahwa misi mereka adalah “menyebarkan suara India hingga menjadi narasi dunia.”

Pihaknya juga berjanji untuk mempimpin bisnis yang sesuai dengan budaya dan karakteristik India.