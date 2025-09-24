Stray Kids dan LE SSERAFIM Akan Tampil dalam Upacara Peluncuran Komite Pertukaran Budaya Pop

ⓒ JYP Entertainment, SOURCE MUSIC

Boygrup Stray Kids and girlgrup LE SSERAFIM dikonfirmasi akan tampil dalam upacara peluncuran Komite Pertukaran Budaya Pop pada tanggal 1 Oktober mendatang.

Komite Pertukaran Budaya Pop adalah komite baru di bawah administrasi Presiden Lee Jae-myung yang ditujukan untuk mengembangkan budaya pop Korea, termasuk musik, drama, film dan game ke rana global. CEO JYP Entertainment, Park Jin Young dan Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea, Chae Hwi-young, ditunjuk sebagai kepala komite ini.

Pada tanggal 24 September, Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, melalui akun media sosialnya mengundang publik untuk hadir dalam upacara peluncuran tersebut. 270 pendaftar akan terpilih untuk menghadirinya.