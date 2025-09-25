Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Film “No Other Choice” No. 1 di Box Office dengan 330 Ribu Penonton di Hari Pertama Rilis

2025-09-25

KPOP Banget

ⓒ CJ ENM
Film “No Other Choice,” yang disutradarai oleh Park Chan-wook dan dibintangi oleh Lee Byung-hun dan Son Ye-jin menduduki peringkat nomor satu box office Korea, dengan lebih dari 330 ribu penonton di hari pertama rilis.
Menurut data box office Korea, KOBIS, pada tanggal 25 September, film “No Other Choice” ditonton oleh sekitar 331 ribu atau 61.3% dari total penonton bioskop pada sehari sebelumnya, 24 September 2025.
“No Other Choice” merupakan film terbaru sutradara Park Chan-wook setelah film “Decision to Leave,” yang dirilis tiga tahun lalu pada tahun 2022. Film ini diadaptasi dari novel “The Ax” karya penulis Amerika Serikat, Donald Westlake.
Film ini pertama kali ditayangkan secara perdana pada Festival Film Internasional Venesia 2025 tanggal 29 Agustus lalu, dan ditayangkan secara umum di bioskop pada tanggal 24 September 2025.
