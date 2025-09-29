Unit SEVENTEEN, S.Coups X Mingyu, Debut dengan Album Mini “HYPE VIBES”

ⓒ PLEDIS Entertainment

Unit terbaru SEVENTEEN, S.Coups X Mingyu, merilis album mini pertama mereka, “HYPE VIBES” pada tanggal 29 September 2025.

Mini album yang berisi total enam lagu tersebut mengekspresikan ketertarikan terhadap seseorang yang begitu kuat dengan irama disco yang segar. Lagu berjudul “5, 4, 3” dipilih menjadi single utamanya.

“Kami ingin menunjukkan sosok kami yang jujur, apa adanya,” ungkap S.Coups dan Mingyu melalui agensi mereka, Pledis Entertainment, “Kami juga merasakan kebebasan yang serupa saat menggarap album ini.

S.Coups X Mingyu akan memulai kegiatan promosi album mini mereka pada tanggal 2 Oktober mendatang di program M Countdown.