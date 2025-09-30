Mantan CEO Kakao Entertainment Dinyatakan Tidak Bersalah dalam Kasus Pembelian Rumah Produksi Bermasalah

ⓒ YONHAP News

Mantan CEO Kakao Entertainment, Kim Sung-soo, dinyatakan tidak bersalah dalam kasus dugaan pembelian rumah produksi bermasalah pada sidang pertama hari ini, 30 September 2025.

Seksi Tindak Pidana 15 Pengadilan Distrik Seoul Selatan menyatakan bahwa Kim Sung-soo tidak terbukti melanggar kontrak perusahaan dalam dugaan membeli rumah produksi Baram Pictures, yang dinilai bermasalah dengan harga tinggi.

Menurut pengadilan, pembelian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk hubungan antara penjual dan pembeli dan kemampuan negosiasi, sehingga sulit bagi pengadilan untuk menetapkan apakah harga yang ditetapkan rendah atau tinggi.

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Strategi Investasi Kakao Entertainment, Lee Joon-ho, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan tiga tahun masa percobaan.

Di tahun 2020, Kim dan Lee dituduh menyebabkan kerugian senilai 31,9 milyar won saat Kakao Entertainment membeli Baram Pictures, yang saat itu dimiliki Lee, dengan harga tinggi.

Sebelumnya, Lee juga diduga menyalahgunakan dana 10,6 miyar won yang diperoleh Wind Pictures dari produser konten lainnya untuk kepentingan pribadi, di antara membeli real estat.