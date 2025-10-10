Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

TWICE Rilis Album Spesial Untuk Rayakan Ultah Debut ke-10

2025-10-10

KPOP Banget

ⓒ JYP Entertainment 
Girlgrup TWICE merilis album spesial, “TEN: The Story Goes On,” untuk merayakan ulang tahun debut ke-10.
Album ini juga berisi lagu solo dari kesembilan member TWICE, serta single utama, “ME+YOU,” yang digarap oleh produser ternama Kenzie.
TWICE debut pada tanggal 20 Oktober 2015 melalui album “THE STORY BEGINS” dan tumbuh menjadi salah satu girlgrup K-Pop terbesar dunia lewat lagu-lagu hits seperti “TT,” “Feel Special,” dan “The Feels.”
TWICE dijadwalkan untuk menggelar fanmeeting “10VE UNIVERSE” di Hwajeong Gymnasium, Universitas Korea, Seoul. 
Sementara itu, album “TEN: The Story Goes On” dirilis hari ini, 10 Oktober 2025 pukul 13.00 KST.  
