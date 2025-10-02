Seoul / Namchang Gagok Pyeonrak Namudo / Hangeul Dwipuri

Seoul

Film Kpop Demon Hunters berhasil menarik banyak wisatawan datang ke Seoul untuk melihat langsung lokasi-lokasi syuting yang muncul dalam film itu. Tempat-tempat seperti Bukchon Hanok Village, Naksan Park, Myeongdong Arts Theater, Jembatan Cheongdam, dan area parkir Namsan Tower kini ramai dikunjungi para penggemar yang ingin merasakan suasana seperti dalam adegan film. Antusiasme ini menjadikan beberapa lokasi wisata di Seoul makin populer di kalangan turis, terutama pecinta Kpop dan budaya Korea.

Selain lokasi syuting, Museum Nasional Korea juga dipenuhi pengunjung karena menampilkan lukisan Hojakdo yang menjadi inspirasi karakter Derpy si harimau dan Sussie si burung gagak. Banyak wisatawan membeli suvenir seperti pin, gantungan kunci, dan topi tradisional Korea, gat, sebagai kenang-kenangan. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik budaya populer Korea yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu mendorong wisata dan memperkenalkan warisan budaya Korea ke seluruh dunia.





Namchang Gagok Pyeonrak Namudo

Ha Gyuil adalah seorang maestro Korea yang berjasa besar dalam melestarikan lagu-lagu jeongga seperti gagok, gasa, dan sijo pada masa penjajahan Jepang. Ha lahir pada tahun 1863. Ia sempat berkarier sebagai hakim dan bupati sebelum akhirnya menekuni dunia musik. Meski awalnya diremehkan karena suaranya dianggap kurang bagus, ia tetap berlatih dan berguru pada penyanyi terkenal, Park Hyogwan. Setelah runtuhnya Kerajaan Joseon, Ha berupaya menyelamatkan tradisi musik yang hampir punah dengan mengumpulkan para seniman gisaeng dan mendirikan gwonbeon, sebuah sekolah seni yang berfungsi melatih dan menyalurkan bakat para seniman.

Pada masa pendudukan Jepang gwonbeon berperan seperti agensi seni modern dan melahirkan banyak penyanyi berbakat. Ha diundang ke lembaga musik istana Iwangjik Aakbu untuk mengajarkan lagu jeongga, sekaligus membantu menjaga keberlangsungan musik dan tari tradisional istana. Meskipun kondisi saat itu tidak mendukung, Ha tetap berjuang agar tradisi menyanyi Korea tidak hilang. Setelah Korea merdeka, lembaga tersebut berkembang menjadi National Gugak Center dan hingga kini warisan musik gagok, gasa, dan sijo masih terus hidup berkat perjuangan Ha Gyuil.





Hangeul Dwipuri

Setelah sebuah acara besar selesai, masyarakat Korea biasanya mengadakan pesta penutupan yang disebut dwipuri. Namun, kata dwipuri dalam konteks lagu tradisional memiliki makna berbeda, yaitu mengungkap makna tersembunyi di balik kata-kata. Salah satu contohnya adalah lagu berjudul Hangeul Dwipuri yang menggunakan huruf-huruf Hangeul sebagai lirik lagu untuk menyampaikan kisah menarik sehingga mudah diingat.

Lagu Hangeul Dwipuri tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat pada masa lalu. Karena rakyat jelata yang sibuk bekerja tidak memiliki waktu untuk belajar baca tulis, mereka dapat mengenal dan menghafal huruf-huruf Hangeul sambil bernyanyi. Dengan cara yang menyenangkan ini, lagu tradisional itu membantu menyebarkan kemampuan literasi dan memperkuat kecintaan masyarakat Korea terhadap bahasa dan budaya mereka.