Aktris Kim Yoon-hye Akan Menikah 25 Oktober

Aktris Kim Yoon-hye dikabarkan akan menikah pada tanggal 25 Oktober mendatang.

Melalui laporan dari situs berita hiburan, MyDaily,” Kim Yoon-hye akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 25 Oktober dengan pria non-selebriti. Resepsi tersebut hanya akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekatnya.

Kim Yoon-hye debut di tahun 2002 di usia 11 tahun sebagai model cilik dalam sampul majalah Vogue Girl, dan terjun ke dunia akting pada tahun 2007 melalui film “My Son.”

membintangi berbagai film dan drama, termasuk “Vincezo” (2021), “Shooting Stars” (2022), “Jeongnyeon: The Star Is Born” (2024) dan “Love Scout” (2025).