Lee Do-hyun, Shin Si-ah, Lee Soo-hyuk dan Lee Su-hyun Bintangi Drama Netflix “Grand Galaxy Hotel”

ⓒ YUE HUA , MANAGEMENT SOOP, SARAM Entertainment, MODEL DIRECTORS

Aktor Lee Do-hyun akan beradu akting dengan aktris Shin Si-ah dalam drama baru Netflix “Grand Galaxy Hotel.”

Menurut pengumuman Netflix pada tanggal 13 Oktober 2025, drama ini juga akan dibintangi oleh aktor Lee Soo-hyuk dan aktris Lee Su-hyun.

Drama ini ditulis oleh Hong Bersaudara (Hong Jung-eun dan Hong Mi-ran), yang dikenal melalui drama hits seperti “Hotel del Luna (2019)” dan “Alchemy of Souls (2022),” dan disutradarai oleh Oh Chung-hwan, yang dikenal melalui drama “Start-Up” (2020) dan “Big Mouth” (2022).

“Grand Galaxy Hotel” menceritakan tentang seorang pria bernama Eun-ha (Lee Do-hyun), pemilik hotel bagi para arwah gentayangan yang membutuhkan bantuan. Ia dibantu oleh pegawainya bernama Sang-soon.

Lee Soo-hyuk memerankan seorang pengusir arwah jahat bernama Baek-gi, sementara Lee Su-hyun berperan sebagai seorang gadis misterius bernama Seok-san.

Saat ini Netflix masih belum menentukan tanggal penayangan drama “Grand Galaxy Hotel.”