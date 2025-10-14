Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korean
Bahasa Indonesia

Video “Baby Shark” Berusia 10 Tahun, Masih Tetap No.1 di YouTube

2025-10-14

KPOP Banget

ⓒ The Pinkfong Company
Video lagu anak-anak dari Korea Selatan, “Baby Shark,” merayakan ulang tahunnya yang ke-10 di tahun 2025 ini.
Dirilis pada tahun 2015, hingga saat ini “Baby Shark” menduduki peringkat pertama sebagai video paling banyak di tonton di YouTube selama 59 bulan berturut-turut, mencapai lebih dari 160 milyar view.
“Baby Shark” merupakan konten ciptaan perusahaan Korea Pink Fong, yang menciptakan berbagai konten pendidikan untuk anak-anak, dan tersedia di 244 negara dan 25 bahasa.
Pink Fong menyatakan bahwa mereka akan merilis konten spesial “Baby Shark” dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-10.
