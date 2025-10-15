Eks Member CIX dan Wanna One, Bae Jin-young Debut Sebagai Artis Solo

ⓒ AURA Entertainment

Bae Jin-young, mantan personel CIX dan Wanna One, debut sebagai artis solo setelah delapan tahun berkarier di dunia musik.

Pada tanggal 14 Oktober, Bae Jin-young merilis album mini solo pertamanya, “STILL YOUNG,” yang berisi lima lagu, termasuk single utama “Round & Round.”

“Saya ingin menunjukkan sosok saya yang lebih bebas dan sisi yang lebih menantang,” ungkap Bae Jin-young dalam acara showcase albumnya yang digelar pada tanggal 13 Oktober lalu.

Bae Jin-young terjun ke dunia K-Pop sebagai trainee di usia 15 tahun, saat ia masih duduk di bangku 3 SMP dan debut sebagai anggota boygrup Wanna One melalui program kompetisi Produce 101 Season 2.

Ia kemudian debut sebagai member CIX di tahun 2019, setelah masa kontrak Wanna One berakhir, dan bulan Agustus lalu keluar dari CIX setelah masa kontraknya berakhir.