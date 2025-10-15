SEVENTEEN Akan Rilis Dokumenter dalam Rangka Merayakan Ultah ke-10

ⓒ Disney plus

Boygrup SEVENTEEN akan merilis dokumenter “SEVENTEEN: OUR CHAPTER” bulan November dalam rangka merayakan 10 tahun perjalanan karier mereka.

Menurut agensi mereka, Pledis Entertainment, pada tanggal 15 Oktober, dokumenter tersebut akan dirilis melalui layanan streaming Disney+ tanggal 7 November mendatang.

“SEVENTEEN: OUR CHAPTER” akan menunjukkan sosok para member SEVENTEEN dalam menjalani rangkaian konser keliling dunia dan proses pembuatan album studio kelima mereka, “HAPPY BURSTDAY.”

Dokumenter tersebut terdiri dari empat episode yang akan dirilis satu per satu pada hari Jumat.