Lim Ji-yeon dan Heo Nam-jun Bintangi Drama “Brave New World”

2025-10-16

KPOP Banget

ⓒ Artist COMPANY, H.SOLID
Aktris Lim Ji-yeon beradu akting dengan aktor Heo Nam-jun dalam drama “Brave New World”  yang akan ditayangkan di stasiun TV SBS tahun 2026.
Pada tanggal 16 Oktober, SBS mengumumkan bahwa “Brave New World” akan ditayangkan pada tahun depan pada hari Jumat dan Sabtu, dan menceritakan tentang seorang aktris tidak dikenal bernama Shin Seo-ri yang kesurupan oleh arwah gadis dari era Joseon, Kang Da-shim.
Lim Ji-yeon akan memerankan Shin Seo-ri dan Kang Da-shim, sementara Heo Nam-jun berperan sebagai Cha Se-gye, pewaris perusahaan konglomerat Cha Il Group.
Drama ini disutradarai oleh sutradara drama “Cheer Up (2022)” Han Tae-seop dan ditulis oleh penulis film “Seoulmate (2023).”
