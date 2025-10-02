Miyal / Jajinmori / Hwimori Sijo Chang Naegoja

Miyal

Korea Selatan memiliki beragam tari topeng tradisional yang tersebar di berbagai daerah, seperti Bongsan Talchum dari Hwanghae, Bukcheong Saja Noreum dari Hamgyeong, Songpa Sandae Nori dan Yangju Byeolsandae Nori dari wilayah Seoul dan Gyeonggi, Hahoe Byeolsingut Talnori dari Gyeongsang, serta Gwanno Gamyeongeuk dari Gangwon. Meskipun masing-masing tarian memiliki bentuk topeng, gerakan, dan cerita yang berbeda, semuanya memiliki satu kesamaan penting, yaitu menyampaikan sindiran terhadap para penguasa atau kaum bangsawan melalui pertunjukannya.

Dalam pementasannya, tokoh-tokoh seperti Maltugi dan Chwibali kerap mempermainkan tuannya yang sombong, sementara kisah lain menggambarkan ketidakadilan dalam rumah tangga bangsawan. Para penari laki-laki menggunakan topeng bukan hanya untuk menyindir kelas atas yang menindas rakyat, tetapi juga untuk mengkritik diri mereka sendiri yang sering berperilaku tidak adil terhadap perempuan. Tari topeng tradisional Korea bukan sekadar hiburan, tetapi juga cermin sosial yang menyuarakan kritik dan harapan akan keadilan. Miyal adalah lagu yang dinyanyikan dalam tarian topeng yang menceritakan sosok suami yang memperlakukan istrinya semena-mena.





Jajinmori

Hamdong Jeongwol adalah seorang seniman besar Korea yang dikenal sebagai pemain gayageum legendaris. Kisah hidupnya pernah diangkat dalam drama berjudul The Dancing Gayageum pada tahun 1990. Drama itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pemeran utamanya memenangkan penghargaan aktris terbaik. Di balik kesuksesan itu, para seniman musik tradisional gugak justru menentang penayangannya karena menilai drama itu merusak citra seniman tradisional dan memperkuat stigma bahwa musik gugak adalah musik kalangan gisaeng.

Hamdong Jeongwol yang bernama asli Ham Geumdeok lahir pada tahun 1917 di Gangjin, Provinsi Jeolla Selatan. Sejak kecil ia belajar menyanyi, menari, dan bermain alat musik di sekolah seni Gwonbeon di Gwangju. Setelah menikah, ia sempat meninggalkan dunia musik, tetapi kembali bermain gayageum di usia 40-an dan berhasil menghidupkan kembali gaya permainan gayageum sanjo dari gurunya. Berkat dedikasi dan keahliannya, ia ditetapkan sebagai pemegang warisan budaya takbenda nasional pada tahun 1980.





Hwimori Sijo Chang Naegoja

Zaman dahulu lagu-lagu di Korea dibedakan menjadi dua jenis, yaitu norae dan sori. Lagu norae memiliki kedudukan lebih tinggi dan biasanya dinyanyikan oleh kalangan bangsawan. Contohnya gagok, gasa, dan sijo yang berirama lambat dan tenang. Sedangkan sori dianggap sebagai lagu rakyat karena dinikmati masyarakat biasa. Lagu-lagu sori seperti pansori, minyo, dan japga memiliki tempo lebih cepat serta mengekspresikan emosi yang lebih bebas dan meluap-luap.

Salah satu lagu norae yang terkenal adalah Hwimori Sijo Chang Naegoja, sebuah jenis sijo dengan syair panjang dan tempo yang lebih cepat dari sijo pada umumnya. Liriknya menggambarkan kerinduan seseorang untuk melepaskan beban hidup yang menyesakkan dada. Seolah-olah ia ingin membuat jendela di dadanya agar bisa bernapas lega. Lagu ini tidak hanya menampilkan keindahan melodi, tetapi juga menyampaikan emosi mendalam yang mencerminkan perasaan manusia dalam menghadapi penderitaan.