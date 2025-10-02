Episode 29. KTT Antar-Korea, Langkah Menuju Perdamaian di Semenanjung Korea

Awal KTT Antar-Korea dan Deklarasi Bersama 15 Juni

Sejak tahun 1970-an, Korea Selatan dan Utara berupaya untuk mengadakan pertemuan untuk saling membangun kepercayaan politik. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah kedua Korea terpisah, pada bulan Juni 2000, kedua pemimpin negara, Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il, mengadakan pertemuan dalam KTT Antar-Korea, dan mengadopsi Deklarasi Bersama 15 Juni yang bersejarah. Deklarasi ini memiliki makna yang signifikan karena fokusnya yang lebih menuju kepada rekonsiliasi dan kerja sama dibandingkan reunifikasi. Menyusul KTT Antar-Korea pertama itu, kedua negara menjalin kerja sama, seperti mengadakan reuni keluarga Korea yang terpisah, membangun Kompleks Industri Kaesong, dan memugar jalur kereta api dan jalan yang menghubungkan kedua negara.





13 Juni 2000, Kim Jong-il menyambut

Presiden Kim Dae-jung di Bandara Sunan, Pyongyang,

15 Juni 2000, pengumuman Deklarasi Bersama 15 Juni

ⓒ KTV

Deklarasi 4 Oktober dan KTT Antar-Korea ke-2 Di tahun 2007, mata dunia tertuju pada Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun, yang berjalan kaki melintasi Garis Demarkasi Militer untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il dalam KTT Antar-Korea ke-2. Deklarasi Bersama 4 Oktober diadopsi, yang menyatakan komitmen kedua pihak untuk mewujudkan deklarasi sebelumnya, dengan delapan prinsip yang mencakup saling menghormati, mengakhiri permusuhan dan perang, menciptakan zona perdamaian di Laut Barat, serta meningkatkan pertukaran dan kerja sama. Namun, berbagai insiden provokasi dari Korea Utara kembali memperburuk hubungan dengan Korea Selatan.





2 Oktober 2007, Presiden Roh Moo-hyun melintasi Garis Demarkasi Militer,

2 Oktober 2007, 2007.10.2 Presiden Roh Moo-hyun disambut langsung oleh Kim Jong-il di acara penyambutan Pusat Kebudayaan Pyongyang 25 April

ⓒ KBS

4 Oktober 2007, Penandatanganan Deklarasi KTT Antar-Korea di Gedung Tamu Baekhwawon

ⓒ KBS

KTT Antar-Korea 2018 dan Deklarasi Panmunjom-Pyongyang Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan kembali membuka jalur diskusi bagi Korea Selatan dan Utara. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi, yang menghasilkan dua deklarasi besama, yaitu “Deklarasi Panmunjom” dan “Deklarasi Pyongyan,” yang bertujuan utama mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea. Presiden Moon Jae-in menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menyampaikan pidato di Stadium 1 Mei Pyongyang di depan warga Korea Utara.. Namun, dalam KTT Korea Utara-Amerika Serikat di Hanoi, Vietnam, kedua negara gagal mencapai kesepakatan dan berdampak kembali mendinginnya hubungan antara Korea Selatan dan Utara.





27 April 2018, kepala negara Korea Selatan dan Utara berjabat tangan di Panmunjom,

27 April 2018, pengumuman Deklarasi Panmunjom

ⓒ KBS