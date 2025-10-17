Eks Member NCT Taeil Dijatuhi Hukuman 3 Tahun 6 Bulan di Sidang Kedua Kasus Pemerkosaan

ⓒ YONHAP News

Mantan member NCT Taeil dijatuhi hukuman tiga tahun dan enam bulan pada persidangan kedua kasus pemerkosaan yang digelar hari ini, 17 Oktober 2025.

Dua terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman yang sama di sidang banding, yang digelar di Pengadilan Tinggi Seoul Divisi Kriminal.

Ketiga terdakwa juga diharuskan menjalani program rehabilitasi untuk kejahatan seksual dan dilarang bekerja di institusi yang berkaitan dengan anak-anak, remaja dan penyandang disabilitas.

Bulan Agutus lalu, Taeil menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian terkait laporan dari seorang wanita berwarganegara asing yang mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh Taeil dan kedua rekannya.