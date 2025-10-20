Siap Rilis Album Baru, BLACKPINK Syuting MV Minggu Ini

ⓒ YG Entertainment

Girlgrup BLACKPINK memulai proses syuting video musik pekan ini untuk album baru pertama mereka dalam tiga tahun.

Agensi mereka, YG Entertainment, menyatakan pada tanggal 20 Oktober, bahwa BLACKPINK akan memulai syuting untuk musik video baru pekan ini dan bertekad untuk menunjukkan hasil yang terbaik.

Album baru, yang tanggal rilis dan judulnya masih belum diumumkan tersebut, merupakan album pertama BLACKPINK sejak merilis album studio “BORN PINK” pada tahun 2022 lalu.

Sejak mengakhiri kontrak eksklusif dengan YG Entertainment sebagai individu di akhir tahun 2023, para member BLACKPINK sibuk beraktivitas sebagai artis solo hingga tahun ini, di mana keempat member kembali bergabung di atas panggung dalam rangkaian konser “DEADLINE,” serta merilis single baru “JUMP” pada bulan Agustus lalu.

Saat ini album terbaru BLACKPINK berada di tahap akhir penyempurnaan dan dikabarkan akan dirilis sekitar bulan November.