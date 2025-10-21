Lee Yi-kyung Bantar Rumor Tentang Kehidupan Pribadinya dan Ancam Ambil Jalur Hukum

ⓒ YONHAP News

Melalui agensinya, Sanyong ENT, aktor Lee Yi-kyung membantah rumor yang beredar tentang kehidupan pribadinya, dan mengancam akan mengambil jalur hukum.

Pada tanggal 21 Oktober, Sangyong ENT menanggapi kabar bahwa aktornya melakukan percakapan yang tidak pantas via chat dengan seorang wanita tidak benar.

Sanyong ENT menekankan bahwa rumor tersebut disebarkan oleh individu yang sama dengan penyebar rumor sebelumnya. Menurut Sangyong ENT, rumor tersebut terbukti palsu dan pelaku telah meminta maaf.

Sebelumnya, di sebuah forum online, tersebar foto percakapan chat yang diklaim dikirim oleh Lee Yi-kyung. Percakapan tersebut berisi perkataan yang dianggap seksual dan tidak pantas, sehingga menimbulkan kontroversi.

Lee Yi-kyung debut di tahun 2012 dan telah membintangi sederet drama hits seperti, “Descendants of the Sun” dan “Marry My Husband.”