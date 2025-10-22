NMIXX Duduki No. 1 Chart Melon untuk Pertama Kalinya

ⓒ JYP Entertainment

NMIXX, akhirnya berhasil menduduki posisi pertama di tangga musik Melon dengan single terbaru mereka, “Blue Valentine.”

Single dari album studio pertama dengan judul yang sama dari girlgrup JYP Entertainment tersebut berhasil menggeser OST “K-Pop Demon Hunters,” “Golden,” yang sebelumnya bertahan di posisi pertama selama 99 hari, pada tanggal 21 Oktober 2025.

“Blue Valentine” juga berhasil menduduki peringkat satu di tangga musik FLO dan Bugs!, dan video musiknya telah ditonton lebih dari 30 juta view di YouTube.

“Blue Valentine” merupakan album studio pertama NMIXX setelah debut pada tanggal 22 Februari 2022, atau tiga tahun dan delapan bulan yang lalu.