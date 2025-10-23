Park Bom Tuntut YG Entertainment, Agensi Berikan Klarifikasi

ⓒ D-NATION Entertainment

Agensi D-Nation Entertainment memberikan klarifkasi perihal artisnya, Park Bom, yang mengunggah peryataan di sosial media bahwa dirinya akan menuntut YG Entertainment atas dugaan penipuan dan penggelapan uang,

Pada tanggal 23 Oktober, D-Nation mengungkapkan bahwa pernyataan Park Bom tidak benar. Pihaknya tidak menutut YG dan YG juga telah melunasi seluruh pembayaran kepada Park Bom. D-Nation menambahkan bahwa Park Bom saat ini tengah menghentikan aktivitasnya agar dapat berkomitmen dalam proses perawatan dan pemulihan kesehatan.

Sehari sebelumnya, pada tanggal 22 Oktober 2025, Park Bom, mengunggah sebuah foto di media sosialnya yang diiringi pernyataan bahwa ia akan menuntut YG Entertainment atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. Park Bom mengklaim bahwa selama ini YG Entertainment tidak membayar keuntungan yang dihasilkan oleh Park Bom baik dalam perilisan dan penulisan musik, penampilan, siaran dan iklan, yang menyebabkan kerugian finansial dan kesehatan mental.

Bulan Agustus lalu, Park Bom menghentikan aktivitasnya bersama 2NE1, yang saat itu tengah menjalani rangkaian tur reuni global, dengan alasan menjalani perawatan kesehatan.