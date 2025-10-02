Episode 30. Piala Dunia Korea-Jepang 2002

*Foto tidak tersedia dikarenakan isu hak cipta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)





Pendukung tim nasional Korea, Red Devils,

berkumpul di pelataran Balai Kota Seoul (2002)

ⓒ KBS

Piala Dunia 2002 Digelar Bersama di Korea dan Jepang

Piala Dunia 2002 digelar mulai tanggal 31 Mei hingga 30 Juni secara bersamaan di Korea dan Jepang. Itu adalah Piala Dunia pertama yang digelar di abad ke-21, serta pertama kalinya pertandingan itu digelar di negara Asia, dan pertama kalinya digelar di dua negara tuan rumah secara bersamaan. Setelah digelarnya Piala Dunia 2002, beberapa pertandingan internasional, baik Piala Dunia dan Olimpiade juga digelar bersama di dua negara.





Sebuah Keajaiban, Korea Selatan Masuk ke Babak Semifinal

Korea Selatan pertama kali tampil dalam Piala Dunia tahun 1954 di Swiss, dan berpartisipasi dalam beberapa Piala Dunia setelahnya. Namun, mereka selalu gagal lolos ke babak 16 besar. Di tahun 2002, baik Korea dan Jepang memiliki rangking yang cukup rendah di FIFA, sehingga banyak yang meragukan kemungkinan keduanya dapat masuk ke babak 16 besar. Namun, di luar dugaan, Korea berhasil lolos dan memenangkan pertandingan melawan Italia, bahkan mengalahkan Spanyol di perempat final. Korea pun berhasil lolos ke babak semifinal, yang dijuluki sebagai sebuah keajaiban.





Pelatih Guus Hiddink dan Pendukung Tim Sepak Bola Korea, Red Devils

Peran pelatih sepak bola asal Belanda, Guus Hiddink, sangat besar dalam keberhasilan Korea mencapai perempat final. Hiddink memberikan rasa percaya diri, serta meningkatkan potensi para pemain tim Korea ke level yang lebih tinggi. Para pendukung tim Korea, Red Devils, yang dengan bersemangat memberikan sorakan meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi penggemar sepak bola di dunia.





Pengaruh Piala Dunia 2002 Bagi Masa Depan Sepak Bola Korea

Untuk menggelar Piala Dunia Korea-Jepang 2002, Korea membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas penting bagi perkembangan sepak bola di negaranya. Pemain asal Korea Selatan bahkan direkrut oleh tim sepak bola Eropa. Piala Dunia 2002 memiliki andil besar dalam mempopulerkan budaya dan memajukan ekonomi Korea Selatan. Berkat Piala Dunia, Korea dapat dengan percaya diri berdiri di atas panggung dunia.