Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

HYBE Jalin Kerja Sama dengan Klub Sepak Bola Son Heung Min, LAFC

2025-10-24

KPOP Banget

ⓒ HYBE Labels
HYBE Labels menjalin kerja sama dengan tim liga besar sepak bola Amerika Serikat, LAFC, tempat Son Heung Min bermain. 
Menurut HYBE pada tanggal 24 Oktober, pihaknya, bersama LAFC, akan menggelar festival budaya Korea, K-Culture, dalam pertandingan “Audi 2025 MLS Cup Playoffs” di Stadium BMO tanggal 29 Oktober waktu setempat.
Selain memainkan lagu-lagu dari grup K-Pop, seperti BTS dan SEVENTEEN, berbagai restoran Korea yang berlokasi di Los Angeles juga akan menjual makanan yang memadukan kuliner Korea dan barat, terinspirasi oleh budaya Koreatown.
Ini adalah pertama kalinya HYBE bekerja sama dengan tim liga besar sepak bola Amerika Serikat (MLS). Sejak bulan Agustus lalu, pemain sepak bola asal Korea Selatan, Son Heung Min bermain untuk klub LAFC, yang berbasis di Los Angeles.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >