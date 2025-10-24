HYBE Jalin Kerja Sama dengan Klub Sepak Bola Son Heung Min, LAFC

ⓒ HYBE Labels

HYBE Labels menjalin kerja sama dengan tim liga besar sepak bola Amerika Serikat, LAFC, tempat Son Heung Min bermain.

Menurut HYBE pada tanggal 24 Oktober, pihaknya, bersama LAFC, akan menggelar festival budaya Korea, K-Culture, dalam pertandingan “Audi 2025 MLS Cup Playoffs” di Stadium BMO tanggal 29 Oktober waktu setempat.

Selain memainkan lagu-lagu dari grup K-Pop, seperti BTS dan SEVENTEEN, berbagai restoran Korea yang berlokasi di Los Angeles juga akan menjual makanan yang memadukan kuliner Korea dan barat, terinspirasi oleh budaya Koreatown.

Ini adalah pertama kalinya HYBE bekerja sama dengan tim liga besar sepak bola Amerika Serikat (MLS). Sejak bulan Agustus lalu, pemain sepak bola asal Korea Selatan, Son Heung Min bermain untuk klub LAFC, yang berbasis di Los Angeles.