NCT Dream akan Comeback dengan Album Mini “Beat It Up” bulan November

ⓒ SM Entertainment

Boygrup NCT Dream akan merilis mini album baru, “Beat It Up” di bulan November.

Menurut agensi mereka, SM Entertainment, pada tanggal 27 November, album mini ke-enam NCT Dream tersebut akan dirilis pada tanggal 27 November.

Album mini ini dirilis hanya berselang empat bulan dari album studio mereka, “Go Back to the Future” yang dirilis pada bulan Juli lalu.

Menurut SM Entertainment, melalui album ini NCT Dream ingin menunjukkan tekad bahwa di masa depan mereka akan terus menghadirkan musik, dan melangkah ke depan mengikuti kecepatan dan cara mereka tersendiri.

“Beat It Up” berisi total enam lagu, termasuk single utama dengan judul yang sama.