Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

NCT Dream akan Comeback dengan Album Mini “Beat It Up” bulan November

2025-10-27

KPOP Banget

ⓒ SM Entertainment
Boygrup NCT Dream akan merilis mini album baru, “Beat It Up” di bulan November.
Menurut agensi mereka, SM Entertainment, pada tanggal 27 November, album mini ke-enam NCT Dream tersebut akan dirilis pada tanggal 27 November.
Album mini ini dirilis hanya berselang empat bulan dari album studio mereka, “Go Back to the Future” yang dirilis pada bulan Juli lalu.
Menurut SM Entertainment, melalui album ini NCT Dream ingin menunjukkan tekad bahwa di masa depan mereka akan terus menghadirkan musik, dan melangkah ke depan mengikuti kecepatan dan cara mereka tersendiri.
“Beat It Up” berisi total enam lagu, termasuk single utama dengan judul yang sama.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >