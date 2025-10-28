Jang Nara, Jung Hae-in dan Taeyeon Terima Penghargaan di Hari Finansial Korea

ⓒ LAELBnc, FNC Entertainment, SM Entertainment

Aktris Jang Nara, aktor Jung Hae-in dan penyanyi Taeyeon menerima sertifikat penghargaan dari pemerintah di Hari Finansial Korea atas kontribusi mereka dalam menyebarkan kesadaran dan menabung dan berbagi.

Pada tanggal 28 Oktober 2025, Komisi Pelayanan Finansial Korea, membagikan penghargaan kepada total 192 individu dalam rangka merayakan Hari Finansial Korea ke-10, digelar di FKI Tower, Yeouido, Seoul.

Selama hidupnya, Jang Nara telah melakukan berbagai kegiatan amal seperti kegiatan sukarela dalam membantu anak-anak kurang mampu. Jung Hae-in memberikan terhadap anak-anak yatim piatu yang tengah menunggu diadopsi, sementara Taeyeon memberikan dukungan amal kepada siswa perempuan dari keluarga kurang mampu.

Hari Finansial Korea ditetapkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik akan keuangan dan memberikan semangat kepada para pekerja di sektor finansial.