Chen, Baekhyun dan Xiumin Kalah di Pengadilan, EXO Comeback dengan Enam Member

Member EXO, Chen, Baekhyun dan Xiumin (EXO-CBX) gagal meraih kemenangan dalam sebagian besar kasus melawan SM Entertainment.

Menurut informasi komunitas hukum pada tanggal 28 Oktober, pengadilan memutuskan untuk tidak berpihak pada EXO-CBX dalam tuntutan mereka terhadap SM Entertainment atas kegagalan menyediakan pembayaran serta kontrak yang tidak adil selama 13 tahun beraktivitas sebagai member EXO.

Pihak pengadilan menyatakan bahwa SM hanya bertanggung jawab untuk menyediakan data sejak kontrak baru, di mana ketiga member EXO tersebut memutuskan untuk pihak ke agensi lain untuk kegiatan individu, sementara tetap bersama SM untuk kegiatan grup.

Sebelumnya EXO-CBX melaporkan SM Entertainment kepada Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea atas kegagalan SM Entertainment menyediakan data pembayaran, namun pihak kementerian menyatakan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi bahwa SM secara berkala menyediakan data pembayaran kepada artis mereka.

Sementara itu, pada tanggal 27 Oktober lalu, SM Entertainment mengumumkan bahwa EXO akan mengadakan fanmeeting di akhir tahun 2025, dan merilis musik baru di bulan Januari 2026.

Enam member EXO, yaitu Suho, Chanyeol, D.O, Kai dan Sehun, serta Lay yang pada tahun 2022 lalu mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment, akan berpartisipasi dalam kegiatan kali ini.