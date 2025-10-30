Pengadilan Menetapkan Kontrak Ekslusif NewJeans dengan ADOR Tetap Berlaku

ⓒ ADOR

Pengadilan memutuskan bahwa kontrak NewJeans dengan ADOR akan tetap berlaku.

Pada keputusan yang diambil tanggal 30 Oktober, Pengadilan Distrik Pusat Seoul berpihak pada ADOR untuk mempertahankan berlakunya kontrak ekskulsif dengan NewJeans.

Menurut penilaian pengadilan, pencabutan Min Hee-jin sebagai CEO ADOR tidak dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran kontrak, karena Min Hee-jin tetap dapat beraktivitas sebagai produser dan sutradara NewJeans.

Dengan keputusan ini, ADOR telah memenangkan semua kasus pengadilan dengan NewJeans.