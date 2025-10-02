Baptaryeong & Dontaryeong / Gyobang Gutgeori Gueum / Tungso Dokju

Baptaryeong & Dontaryeong

Di dunia musik tradisional Korea ada istilah sajinsori yang berarti suara foto atau suara tiruan yang sama persis seperti bentuk aslinya. Dahulu istilah ini digunakan untuk menyebut seseorang yang bisa bernyanyi sama persis seperti penyanyi aslinya. Cara belajar seperti ini sangat penting karena dengan menirukan bentuk mulut, intonasi, dan napas guru, seorang murid dapat memahami dasar-dasar bernyanyi dengan cepat. Tetapi seseorang tidak bisa disebut seniman sejati jika hanya pandai menirukan, dia akan diakui sebagai penyanyi bila berhasil menemukan gaya bernyanyinya sendiri. Untuk mencapai tahap itu, para penyanyi tradisional Korea menempuh latihan yang disebut dokgong, yaitu berlatih sendirian dengan sepenuh hati dan menjauh dari dunia luar. Proses ini diibaratkan seperti seekor ulat yang berdiam dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Dalam kesunyian mereka berjuang mengasah suara dan jiwa hingga benar-benar menyatu. Lagu berjudul Baptaryeong dan Dontaryeong ini dinyanyikan oleh Park Dongjin yang mempunyai suara khas dan karakternya kuat.





Gyobang Gutgeori Gueum

Kim Suak adalah seorang seniman tari tradisional Korea yang diakui sebagai pemegang warisan budaya takbenda nasional Korea untuk seni tari pedang Jinju atau Jinju Geommu. Geommu merupakan tarian yang dibawakan dengan menggunakan pedang dan dipercaya berasal dari kisah seorang pemuda dari Kerajaan Silla bernama Hwangchang yang menarikan tari pedang di hadapan raja Baekje sebelum akhirnya tewas setelah menikam sang raja. Dari peristiwa itu, lahirlah tradisi tari pedang yang diwariskan turun-temurun selama lebih dari seribu tahun, terutama di lingkungan istana kerajaan. Salah satu bentuk tarian yang paling terkenal adalah Jinju Geommu dari Provinsi Gyeongsang Selatan. Berbeda dengan tari pedang bergaya istana yang digambarkan pelukis Shin Yunbok dalam lukisannya berjudul Ssanggeom Daemu, para penari Jinju Geommu menari dengan pedang pendek sambil menampilkan gerakan yang anggun.

Kim Suak lahir di Jinju tahun 1926 dan menempuh pendidikan seni di lembaga kwonbon, tempat pelatihan para gisaeng berbakat seni pada masa penjajahan Jepang. Di sana Kim mempelajari berbagai kesenian tradisional Korea seperti gagok, sijo, pansori, serta belajar menari dan bermain alat musik. Berkat dukungan ayahnya yang juga menyukai musik, Kim bisa berkeliling ke berbagai daerah untuk belajar dari para seniman ternama. Setelah sempat berhenti berkesenian karena menikah, Kim kembali aktif pada tahun 1946. Selain dikenal sebagai penari, Kim juga mahir menyanyikan lagu-lagu gueum, lagu tanpa lirik yang hanya terdiri dari bunyi-bunyi vokal.





Tungso Dokju

Tungso adalah alat musik tiup tradisional Korea yang terbuat dari bambu. Dahulu alat musik ini sering dimainkan di lingkungan istana dan banyak muncul dalam berbagai peribahasa Korea. Kepopulerannya sempat meredup hingga hanya dimainkan dalam pertunjukan Tari Singa Bukcheong di Provinsi Hamgyeong. Sekarang tungso kembali dikenal luas dan mulai digunakan dalam berbagai karya musik modern maupun tradisional

Secara bentuk dan suara, tungso memiliki kemiripan dengan alat musik tiup daegeum. Keduanya memiliki lubang tiup dan lubang nada yang diatur dengan jari untuk menghasilkan berbagai nada yang berbeda, serta satu lubang tambahan bernama cheonggong yang menghasilkan dengungan khas dari getaran membran tipis di dalamnya. Meski terlihat sama, cara memainkan kedua alat musik itu berbeda. Daegeum dimainkan secara mendatar dengan salah satu ujungnya disandarkan di bahu kiri, sedangkan tungso dimainkan secara vertikal, dari atas ke bawah.