Episode 31. Perkembangan Pesat eSports di Korea

Awal Kemunculan eSports di Korea

Di akhir tahun 1990-an, tepat setelah Krisis Finansial IMF 1997, pemerintah Korea menetapkan industri informasi dan komunikasi sebagai mesin pendorong perkembangan ekonomi nasional, dan infrastruktur jaringan internet dibangun di seluruh Korea. Penggunaan perangkat komputer personal (PC) pun berkembang, dan video game online seperti “StarCraft” menjadi populer. Komunitas game online pun terbentuk, membentuk tim dan turnamen layaknya olahraga, yang menjadi awal kemunculan eSports.





Evolusi ruang bermain arkade menjadi PC Bang (warung internet)

ⓒ KBS Sejarah eSports Secara Resmi Dimulai

Pada awal tahun 2000-an, perusahaan IT dan jaringan warung internet, yang disebut PC Bang, mulai membentuk tim gamer profesional, mengubah video game dari hiburan yang hanya dapat dimainkan, menjadi hiburan yang juga dapat ditonton dan dinikmati. Asosiasi eSports Korea (KeSPA) pun didirikan, dengan pemain dan liga game profesional, seperti World Cyber Games (WCG), yang mengglobal. Stasiun TV khusus video game seperti OnGameNet dan MBCGame diluncurkan, memungkinkan penyiaran pertandingan game di televisi. Korea Selatan pun memantapkan posisinya sebagai pusat eSports dunia.



Permainan video games disiarkan

ⓒ KBS

Evolusi dari Hiburan Ekslusif untuk Pemain Menjadi Hiburan untuk Para Penonton! Turnamen Final StarCraft digelar di Gedung Olahraga Jangchung. Di tahun 2004, turnamen final StarLeague, yang dikenal sebagai “Pertempuran Gwangalli” digelar di kota Busan, ditonton sekitar 100 ribu penonton langsung, menjadikan eSports sebagai hiburan yang dapat ditonton dan dinikmati bersama. Pemain bintang, seperti Lim Yo-han dan Hong Jin-ho, meraih popularitas setara atlet olahraga dan selebriti, membawa budaya penggemar atau fandom ke dunia eSports. Infrastruktur stadion dan sarana pertandingan eSports pun mulai dibangun di seluruh negeri, memulai era kejayaan eSports.



Gamer Lim Yo-han dan Hong Jin-ho di Turnamen Final StarLeague, 2001

ⓒ KBS





“Pertempuran Gwangalli” 2004

ⓒ KBS





Perkembangan budaya penggemar atau fandom eSports

ⓒ KBS

Globalisasi dan Masa Depan eSports Pamor eSports sempat mengalami kemerosotan pada awal tahun 2010-an akibat manipulasi pertandingan, namun popularitas game seperti League of Legends (LoL) kembali memulihkan reputasi eSports di Korea. Saat ini Korea Selatan menjadi pemimpin eSports baik dalam segi liga, penyiaran, konten, serta pelatihannya. Pasar eSports diperkirakan akan terus berkembang dengan variasi dan keberlangsungan yang lebih baik.



