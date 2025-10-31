Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

NCT Wish Akan Gelar Konser Tunggal Pertama Mereka di Korea

2025-10-31

KPOP Banget

ⓒ SM Entertainment
Boygrup NCT Wish, akan menggelar konser tunggal pertama mereka, “INTO THE Wish: Our Wish” di Korea malam ini, 31 Oktober 2025.
Menurut agensi mereka, SM Entertainmet, konser NCT Wish akan digelar selama tiga malam dari tanggal 31 Oktober hingga 2 November di Inspire Arena, Incheon. 
“NCT Wish akan menuntun para penggemar ke dalam dunia mereka dengan penampilan panggung yang penuh dengan musik, pertunjukan, impian dan narasi segar, sama seperti judul konser dan Neohan (jenis musik baru NCT).
Selain di Korea, konser “INTO THE Wish: Our Wish” juga akan digelar di 16 kota Asia, termasuk Tokyo, Hong Kong, Kuala Lumpur, Taipei, Bangkok dan Jakarta.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >