NCT Wish Akan Gelar Konser Tunggal Pertama Mereka di Korea

Boygrup NCT Wish, akan menggelar konser tunggal pertama mereka, “INTO THE Wish: Our Wish” di Korea malam ini, 31 Oktober 2025.

Menurut agensi mereka, SM Entertainmet, konser NCT Wish akan digelar selama tiga malam dari tanggal 31 Oktober hingga 2 November di Inspire Arena, Incheon.

“NCT Wish akan menuntun para penggemar ke dalam dunia mereka dengan penampilan panggung yang penuh dengan musik, pertunjukan, impian dan narasi segar, sama seperti judul konser dan Neohan (jenis musik baru NCT).

Selain di Korea, konser “INTO THE Wish: Our Wish” juga akan digelar di 16 kota Asia, termasuk Tokyo, Hong Kong, Kuala Lumpur, Taipei, Bangkok dan Jakarta.