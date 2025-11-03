Yim Si-wan Gabung dengan The Black Label dan Akan Rilis Musik di Bawah Label Baru Kangta SMart

ⓒ THE BLACK LABEL

Aktor Yim Si-wan menandatangani kontrak eksklusif sebagai aktor dengan agensi milik Teddy, The Black Label.

“Kami sangat senang bisa mendampingi aktor bertalenta, Yim Si-wan beraktivitas dalam karyanya di berbagai genre,” ungkap The Black Label.

Yim Si-wan berada di bawah satu agensi dengan Taeyang, Rosé, Jeon Somi, Park Bogeom, MEOVV dan ALLDAY PROJECT.

Sementara itu, Yim Si-wan juga akan merilis album solo pertamanya, bekerja sama dengan Kangta H.O.T, yang baru saja meluncurkan label barunya, SMart, di bawah SM Entertainment. Kangta akan berperan sebagai produsen.

Yim Si-wan debut sebagai anggota boygrup Z:EA di tahun 2010 dan menemukan sukses dengan debutnya sebagai aktor di film “Moon Embracing the Sun” di tahun 2012.