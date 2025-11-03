Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Korean
Bahasa Indonesia

Yim Si-wan Gabung dengan The Black Label dan Akan Rilis Musik di Bawah Label Baru Kangta SMart

2025-11-03

KPOP Banget

ⓒ THE BLACK LABEL
Aktor Yim Si-wan menandatangani kontrak eksklusif sebagai aktor dengan agensi milik Teddy, The Black Label. 
“Kami sangat senang bisa mendampingi aktor bertalenta, Yim Si-wan beraktivitas dalam karyanya di berbagai genre,” ungkap The Black Label.
Yim Si-wan berada di bawah satu agensi dengan Taeyang, Rosé, Jeon Somi, Park Bogeom, MEOVV dan ALLDAY PROJECT.
Sementara itu, Yim Si-wan juga akan merilis album solo pertamanya, bekerja sama dengan Kangta H.O.T, yang baru saja meluncurkan label barunya, SMart, di bawah SM Entertainment. Kangta akan berperan sebagai produsen.
Yim Si-wan debut sebagai anggota boygrup Z:EA di tahun 2010 dan menemukan sukses dengan debutnya sebagai aktor di film “Moon Embracing the Sun” di tahun 2012.
