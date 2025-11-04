Lee Yi-kyung Berhenti dari “Hangout with Yoo” Setelah Tiga Tahun

ⓒ SANGYOUNG Ent.

Aktor Lee Yi-kyung memutuskan untuk berhenti dari “Hangout with Yoo” setelah berpartisipasi dalam program hiburan tersebut selama tiga tahun.

Menurut tim produksi “Hangout with Yoo” dari MBC pada tanggal 4 November, Lee Yi-kyung sebelumnya sudah mengungkapkan kekhawatirannya untuk dapat terus secara aktif berpartisipasi dalam program ini karena berbentrokan dengan jadwal aktivitasnya di luar negeri.

Tim produksi mengungkapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk saling mendukung satu sama lain, dan berterima kasih atas semangat dan energi yang selama ini Lee Yi-kyung berikan untuk “Hangout with Yoo.”

Debut di tahun 2012, Lee Yi-kyung bergabung dengan “Hangout with Yoo” di tahun 2022, dan menerima berbagai penghargaan dari MBC, termasuk “Artis Pria Tahun Ini.”