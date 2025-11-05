Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

LE SSERAFIM “SPAGHETTI” Duduki No. 50 Billboard HOT 100

2025-11-05

KPOP Banget

ⓒ SOURCE MUSIC
Girlgrup LE SSERAFIM berhasil memasuki tangga musik single “Billboard HOT 100” di posisi ke-50 dengan single terbaru mereka bersama J-Hope, “SPAGHETTI.”
Peringkat ini merupakan prestasi baru bagi girlgrup LE SSERAFIM, yang sebelumnya menduduki posisi ke-76 dengan single “CRAZY.”
“SPAGHETTI” adalah album single pertama LE SSERAFIM, yang terdiri dari total delapan lagu, termasuk single utama “SPAGHETTI,” kolaborasi bersama J-Hope BTS dan “Pearlies (My oyster is the world).” Album ini juga memfiturkan beberapa remix dan versi lagu “SPAGHETTI.”
Selain LE SSERAFIM, delapan lagu dari OST “K-Pop Demon Hunters” juga masih menduduki Billboard HOT 100, begitu juga dengan girlgrup KATSEYE dengan lagu “Gabriella” di posisi ke-37 dan TWICE dengan lagu “Strategy” di posisi ke-73.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >