LE SSERAFIM “SPAGHETTI” Duduki No. 50 Billboard HOT 100

Girlgrup LE SSERAFIM berhasil memasuki tangga musik single “Billboard HOT 100” di posisi ke-50 dengan single terbaru mereka bersama J-Hope, “SPAGHETTI.”

Peringkat ini merupakan prestasi baru bagi girlgrup LE SSERAFIM, yang sebelumnya menduduki posisi ke-76 dengan single “CRAZY.”

“SPAGHETTI” adalah album single pertama LE SSERAFIM, yang terdiri dari total delapan lagu, termasuk single utama “SPAGHETTI,” kolaborasi bersama J-Hope BTS dan “Pearlies (My oyster is the world).” Album ini juga memfiturkan beberapa remix dan versi lagu “SPAGHETTI.”

Selain LE SSERAFIM, delapan lagu dari OST “K-Pop Demon Hunters” juga masih menduduki Billboard HOT 100, begitu juga dengan girlgrup KATSEYE dengan lagu “Gabriella” di posisi ke-37 dan TWICE dengan lagu “Strategy” di posisi ke-73.