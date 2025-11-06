Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Weverse Jalin Kerjasama dengan QQ Music, Fitur DM Dapat Digunakan di China

2025-11-06

KPOP Banget

ⓒ QQ Music
Platform fandom K-Pop Weverse bekerjasama dengan layanan musik terbesar China, QQ Music untuk menyediakan fitur “Weverse DM.”
Pada tanggal 6 November, Weverse mengumumkan bahwa pihaknya akann meluncurkan layanan “Weverse DM” dalam QQ Music, yang dapat digunakan tanpa harus mengunduh aplikasi Weverse.
“Weverse DM” adalah fitur layanan chat, di mana penggemar dapat langsung mengirimkan pesan kepada artis favorit mereka. Saat ini layanan “Weverse DM” tersedia dalam 14 bahasa, yang secara otomatis diterjemahkan kepada artis-artis Weverse, termasuk grup TOMMOROW X TOGETHER dan LE SSERAFIM.
“Weverse DM” akan tersedia mulai tanggal 18 November 2025.
