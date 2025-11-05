Episode 32. Webtoon dan Perannya dalam Ekspansi K-Content

Awal Kemunculan Webtoon

Webtoon adalah komik digital yang dapat dibaca secara online. Setelah krisis finansial IMF di akhir tahun 1990-an, pasar buku komik yang anjlok memberikan inspirasi bagi komikus untuk mengunggah karya mereka di situs pribadi dan blog. Komikus terkenal masa kini seperti Kang Full and Joo Ho-min juga memulai karier mereka di masa ini.





Pameran komik karya komikus ternama Korea, Heo Young-man

ⓒ KBS

Majalah komik di tahun 1980-an

ⓒ KBS

Kemunculan Platform Komik Setelah awal tahun 2000-an, situs besar seperti Naver meluncurkan portal layanan komik dengan karya-karya orisinal dan kolom partisipasi. Inilah yang menjadi dasar terciptanya webtoon. “Romance Comic” karya Kang Full menggunakan format panel yang dapat digulir secara vertikal (vertical scroll), memberikan para pembaca nuansa dan pengalaman baru dalam membaca komik secara digital yang berbeda dengan membaca buku komik. Kehadiran platform komik memudahkan para pembaca untuk mengakses berbagai karya komik, sehingga pasar webtoon pun berkembang.





Logo Naver Webtoon dan Kakao Webtoon

ⓒ Naver Webtoon, KAKAO WEBTOON

Komikus webtoon Joo Ho-min (kiri), Kang Full (kanan)

ⓒ KBS

Perkembangan Pesat Webtoon di Era Telepon Pintar Kehadiran telepon pintar atau smartphone membuat webtoon semakin mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kolom komentar juga memungkinkan para pembaca untuk berinteraksi secara langsung dengan komikus, yang menciptakan budaya fandom tersendiri. Webtoon seperti “Sweet Home” dan “Reborn Rich” diadaptasi menjadi drama, film, dan video game, yang memiliki pengaruh besar dalam pasar global.





Webtoon yang diadaptasi menjadi film dan drama

(dari kiri ke kanan: “Misaeng,” “Itaewon Class,” “Cheese in the Trap”)

ⓒ tvN, JTBC

Webtoon Menjadi Pusat Perkembangan K-Content Webtoon perlahan menjadi pusat perkembangan konten budaya Korea. Webnovel dan webtoon seperti “Solo Leveling” memiliki basis penggemar yang besar, dan diadaptasi menjadi animasi dan film live-action. Platfrom webtoon seperti Naver Webtoon dan Kakao Webtoon diluncurkan di luar negeri, yang semakin memperluas ekspansi K-Content secara global dan menjadi pusat perkembangan Hallyu.



