Nachimban / Dorihwaga / Janggi Taryeong

Nonggawollyeongga (농가월령가) adalah sebuah lagu dari akhir masa Kerajaan Joseon yang ditulis oleh Jeong Hakgyo. Karya ini berbentuk puisi dan menggambarkan kegiatan para petani sepanjang tahun. Pada bagian bulan November sang penulis melukiskan datangnya musim dingin dengan angin yang berembus kencang, embun yang membeku, salju yang turun, dan air yang membeku menjadi es. Di tengah suasana dingin itu, ia merenungkan hasil panen yang harus dibagi untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang benih, pajak, sesajen, sewa tanah, dan upah pekerja hingga hampir tak tersisa untuk kebutuhan sendiri.

Puisi ini menyiratkan kekhawatiran petani menjelang musim dingin saat bahan makanan menipis dan kehidupan menjadi sulit. Walau saat ini telah berubah, pesan dalam puisi ini tetap relevan. Mungkin masih ada orang-orang yang merasakan kecemasan menghadapi hari-hari yang dingin dan penuh kekurangan. Tetapi semoga sekarang tak ada lagi yang harus menghadapi musim dingin dengan rasa khawatir seperti para petani di masa lalu.





Dorihwaga

Jin Chaeseon dikenal sebagai penyanyi perempuan pertama dalam sejarah musik Korea yang membuka jalan bagi lahirnya banyak penyanyi pansori perempuan setelahnya. Pada masa akhir Kerajaan Joseon dunia pansori dikuasai oleh para penyanyi laki-laki sampai akhirnya Sin Jaehyo, seorang pelestari dan pencipta lagu pansori dari Gochang, melatih murid-murid perempuan, termasuk Jin Chaeseon. Walau awalnya dipandang aneh dan mendapat banyak kritik, keberanian Jin tampil di depan bangsawan saat perayaan pembangunan kembali Istana Gyeongbokgung menjadikannya sosok legendaris. Pada masa itu penyanyi perempuan dipandang sebelah mata, Jin harus menyamar sebagai laki-laki agar bisa bernyanyi di hadapan para pejabat istana.

Setelah tampil, Jin Chaeseon dikabarkan tinggal di kediaman Heungseon Daewongun dan terus bernyanyi di sana. Sementara gurunya, Sin Jaehyo, menulis lagu berjudul Dorihwaga yang berarti bunga persik. Dalam lagu itu, Shin mengibaratkan Jin sebagai bunga yang indah dan lembut yang mekar di musim semi, simbol kasih sayang dan kebanggaannya terhadap muridnya. Syair lagu ini kemudian diberi melodi oleh Kim Sohee dan dinyanyikan. Kisah Jin Chaeseon bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang keberanian seorang perempuan menembus batas tradisi dan mengubah sejarah seni musik Korea.





Janggi Taryeong

Permainan baduk (바둑) atau Go dan anggi (j장기) atau catur Korea merupakan dua permainan strategi tradisional yang mencerminkan kecerdikan dan kesabaran masyarakat Korea. Baduk dimainkan oleh dua orang yang saling beradu strategi menempatkan batu hitam dan putih di atas papan untuk merebut wilayah lawan. Sementara itu, janggi merupakan bentuk adaptasi dari catur Tiongkok kuno yang menggambarkan pertarungan antara dua dinasti, Chu dan Han. Walau tampak sederhana, kedua permainan ini mengajarkan pentingnya berpikir tenang, menyusun strategi, dan mengendalikan emosi sebelum bertindak.

Permainan janggi juga menjadi inspirasi lagu rakyat daerah Gyeonggi berjudul Janggi Taryeong. Lagu ini tidak hanya menggambarkan permainan janggi, tetapi juga memadukannya dengan kisah Samgukji atau Tiga Kerajaan Tiongkok, serta keindahan alam Korea, seperti Gunung Halla di Jeju dan kota Pyongyang. Dengan lirik yang beragam dan ritme yang riang, lagu ini menggambarkan semangat dan kegembiraan rakyat Korea sehingga menjadi salah satu lagu yang sering dinyanyikan dalam suasana perayaan penuh keceriaan.