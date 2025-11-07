Yeonjun TXT Rilis Album Solo Pertamanya, “No Labels: Part 1”

ⓒ Big Hit Music

Anggota boygrup TOMORROW X TOGETHER (TXT), Yeonjun, merilis album solo, “No Labels: Part 1” hari ini, 7 November, pukul 14.00 KST.

“No Labels: Part 1” terdiri dari total enam lagu, termasuk single utama “Talk to You,” dan lagu “Let Me Tell You,” kolaborasinya bersama member girlgrup KATSEYE, Daniella.

“Semua lagu memiliki genre yang berbeda, namun saya memasuki warna musik saya sendiri sehingga pendengar dapat merasakan musik dengan resolusi yang sama,” ungkap Yeonjun.

“No Labels: Part 1” adalah album solo pertama Yeonjun sejak debut bersama TXT pada tahun 2019.