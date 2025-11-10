Sutradara Kim Chang-min Meninggal Dunia Akibat Pendarahan Otak, Donasi Organ untuk Empat Orang

ⓒ Getty Images Bank

Sutradara asal Korea, Kim Chang-min, meninggal dunia di usia 40 tahun akibat pendarahan otak pada tanggal 7 November 2025 lalu.

Menurut kabar dari keluarga mendiang, Kim Chang-min meninggal dunia pada pukul 13.00 KST di Rumah Sakit Gangdong Sacred Heart, Seoul.

Kim Chang-min dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 20 Oktober lalu setelah mengalami pendarahan otak dan dinyatakan mati otak pada tanggal 7 November lalu. Ia mendonasikan organnya untuk empat pasien darurat.

Lahir di tahun 1985, Kim Chang-min memulai kariernya di industri perfilman sebagai anggota kru film “The Suspect.” Ia debut sebagai sutradara di tahun 2016 melalui film “Someone’s Daughter,” dan dikenal melalui film “Exit No.3 at Guui Station” yang dirilis pada tahun 2019.

Upacara pemakaman berlangsung di rumah duka Rumah Sakit Universitas Hanyang di Guri, dan disemayamkan di Taman Pemakaman Bundang hari ini, 10 November.