Han Yu-jin ZB1, Kyungmin TWS, Yoo Sarang izna Akan Ambil Ujian Suneung

ⓒ WAKEONE, PLEDIS Entertainment

Menurut informasi dari industri musik, beberapa idol K-Pop kelahiran tahun 2007 dikabarkan akan mengambil ujian Suneung pada tanggal 13 November mendatang.

“Saya ingin menyampaikan dukungan kepada peserta ujian Suneung,” ungkap member TWS, Kyungmin melalui agensinya, Pledis Entertainment, “Saya juga akan berusaha mengambil ujian dengan baik.”

Selain Kyungmin TWS, Han Yu-jin ZEROBASEONE dan Yoo Sa-rang izna juga akan mengambil ujian Suneung.

Sementara itu, member IVE Lee Seo memutuskan untuk tidak mengambil ujian Suneung.

Menurut agensi Lee Seo, Starship Entertainment, “(Lee Seo) memutuskan untuk tidak mengambil ujian Suneung untuk fokus dengan kegiatannya.”

Idol K-Pop kelahiran 2007 lainnya yang memutuskan untuk tidak mengambil ujian Suneung termasuk Ahyeon dan Rami BABYMONSTER, Narin MEOVV, Yuha dan Stella Hearts2Hearts, Wonhee ILLIT, serta So Ee dan Si An USPEER.