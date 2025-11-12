Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

VVUP Akan Rilis Mini Album Pertama, “VVON”

2025-11-12

KPOP Banget

ⓒ egoENT
Girlgrup VVUP akan merilis album mini pertamanya, “VVON,”  tanggal 20 November 2025.
Melalui akun media sosialnya tanggal 12 November, VVUP mengumumkan perilisan mini album pertama mereka, “VVON,” dengan konsep cerita fantasi yang unik. 
“VVON” merupakan gabungan dari kata “VIVID,” “VISION” dan “ON,” yang bermakna “momen saat bersinar terang.”
Sebelumnya, VVUP, yang terdiri dari empat member Kim, Suyeon, Paan dan Jiyoon, telah merilis single pra-rilis “House Party.” 
Mini album pertama VVUP, “VVON,” akan dirilis 20 November pukul 18.00 KST. 
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >