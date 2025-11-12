VVUP Akan Rilis Mini Album Pertama, “VVON”

ⓒ egoENT

Girlgrup VVUP akan merilis album mini pertamanya, “VVON,” tanggal 20 November 2025.

Melalui akun media sosialnya tanggal 12 November, VVUP mengumumkan perilisan mini album pertama mereka, “VVON,” dengan konsep cerita fantasi yang unik.

“VVON” merupakan gabungan dari kata “VIVID,” “VISION” dan “ON,” yang bermakna “momen saat bersinar terang.”

Sebelumnya, VVUP, yang terdiri dari empat member Kim, Suyeon, Paan dan Jiyoon, telah merilis single pra-rilis “House Party.”

Mini album pertama VVUP, “VVON,” akan dirilis 20 November pukul 18.00 KST.