Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Habis Terjual dalam Delapan Menit

2025-11-13

KPOP Banget

ⓒ Galaxy Corporation
Tiket konser encore tur dunia G-Dragon di kota Seoul bulan Desember mendatang habis terjual dalam waktu delapan menit.
Menurut agensi G-Dragon, konser yang bertajuk “G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Seoul,” yang akan digelar selama tiga hari mulai tanggal 12 Desember telah habis terjual begitu pemesanan dibuka tanggal 11 November lalu.
Konser encore di Seoul akan menjadi penampilan tur global terakhir G-Dragon, yang menarik sekitar 115 ribu penonton.
G-Dragon, yang akhir tahun lalu kembali beraktivitas sebagai penyanyi solo setelah delapan tahun, sejak bulan Maret lalu telah menggelar 38 konser di 16 kota di seluruh dunia, termasuk kota-kota di Asia, Amerika dan Eropa.
