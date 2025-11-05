Bullim / Sochunhyangga / Shinbirobke & Heungkyeobke

Bullim

Dalam pertunjukan pansori ada seruan penyemangat yang disebut chuimsae, yaitu ucapan pendek seperti “Bagus!”, “Hebat!”, atau “Betul!” yang diucapkan oleh penabuh gendang dan penonton untuk memberi semangat kepada penyanyi. Meskipun tampak sederhana, chuimsae tidak boleh diucapkan sembarangan karena waktu pengucapan yang keliru bisa mengganggu jalannya pertunjukan. Seruan ini biasanya diucapkan saat penyanyi terlihat lelah atau ketika irama musik berganti. Pengucapan chuimsae yang tepat dapat membangkitkan semangat penyanyi dan membuat suasana pertunjukan menjadi lebih hidup dan dinamis.

Konsep chuimsae ini tidak hanya ada dalam pansori tradisional, tetapi juga dapat ditemukan dalam konser K-pop sekarang. Seruan penyemangat dari para penggemar saat konser bisa disebut sebagai bentuk modern dari chuimsae karena sama-sama menciptakan energi kebersamaan antara penyanyi dan penonton. Sekarang banyak anak muda Korea yang mulai mempelajari cara mengucapkan chuimsae sebelum menonton pertunjukan pansori. Ini mirip penggemar K-pop yang berlatih yel-yel sebelum konser. Salah satu lagu klasik yang terkenal dengan penggunaan chuimsae yang khas adalah Bullim, lagu dari era 1930-an yang biasa dinyanyikan dalam pertunjukan tari topeng sebagai tanda dimulainya bagian tarian berikutnya.





Sochunhyangga

Mook Gyewol adalah penyanyi lagu rakyat Korea yang dikenal sebagai pemegang Warisan Budaya Takbenda untuk lagu rakyat daerah Gyeonggi atau Gyeonggi minyo. Ia lahir di Seoul pada tahun 1921 dengan nama asli Lee Gyeongok. Sejak kecil, Mook sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bernyanyi, tetapi ayahnya menentang keras keinginannya menjadi penyanyi. Berkat dukungan ibunya, Mook akhirnya diangkat anak oleh seorang wanita bermarga Mook yang memberinya nama panggung Mook Gyewol dengan harapan ia bisa bersinar seperti pohon kayu manis di bawah sinar bulan. Ia belajar dengan tekun kepada dua gurunya, Lee Gwangsik dan Choi Jeongsik. Mook mulai tampil di berbagai pertunjukan sejak usia 15 tahun.

Perjalanan hidup Mook tidak selalu mudah. Ia sering dipaksa bekerja keras oleh ibu angkatnya dan hanya bisa bertemu ibu kandungnya sekali setahun. Setelah kemerdekaan Korea dan pecahnya Perang Korea, ia harus bernyanyi di rumah makan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, semangat dan kecintaannya pada musik tidak pernah padam. Pada tahun 1975 Mook Gyewol diakui sebagai pemegang Warisan Budaya Takbenda Korea untuk lagu rakyat daerah Gyeonggi. Selain lagu rakyat, ia juga melestarikan seni langka bernama Songseo, membacakan sastra klasik dengan irama lagu. Salah satu karya terkenalnya adalah Sochunhyangga (소춘향가), salah satu versi Gyeonggi japga dari kisah Chunhyang yang menggambarkan keindahan perpaduan antara tradisi vokal dan ekspresi sastra Korea.





Shinbirobke & Heungkyeobke

Hwang Byeongki adalah seniman besar Korea yang dikenal sebagai pemain sekaligus pencipta musik gayageum dengan latar belakang yang unik. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul ini memilih meninggalkan dunia hukum dan menekuni musik tradisional. Sejak tahun 1960-an, ketika konsep komposisi masih jarang dikenal di kalangan musik tradisional Korea, Hwang sudah menciptakan berbagai karya musik komposisi. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Suara Malam (밤의 소리) yang ditulis pada tahun 1985 setelah ia terinspirasi oleh lukisan Seongjaesugando, karya pelukis Ahn Jungsik yang menggambarkan kesunyian malam dan suara misterius di antara ranting pepohonan.

Karya ini terdiri dari empat bagian yang menggambarkan perjalanan emosi penciptanya. Hwang berusaha menghadirkan suara-suara alam yang tak terlihat melalui petikan lembut gayageum. Dua bagian pertama dari karya ini berjudul Misterius (신비롭게) dan Ceria (흥겹게). Melodi lagu pertama membawa pendengar pada suasana malam yang tenang dan penuh misteri, sementara lagu kedua menampilkan irama yang lebih hidup dan penuh semangat. Kedua bagian ini menunjukkan kemampuannya dalam mengubah keheningan dan keceriaan menjadi bahasa musik yang menyentuh jiwa serta menjembatani antara alam, manusia, dan keindahan suara tradisional Korea.