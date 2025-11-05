Episode 33. Peluncuran Roket Naro, Langkah Awal Korea Menuju Negara Adidaya Antariksa

Satelit Pertama Korea Selatan

Di tahun 1987, “Udang-Undang Promosi Pengembangan Industri Dirgantara” menetapkan standar pengembangan industri luar angkasa Korea. Lalu, di tahun 1989, peneliti dari KAIST mengembangkan satelit, bekerja sama dengan Univesitas Surrey Inggris. Akhirnya, di tahun 1992, satelit pertama Korea, KISKAT-1, yang juga disebut dengan julukan “Our Star-1” diluncurkan dengan sukses, disusul oleh peluncuran KISKAT-2 dan 3, serta satelit operasional multifungsi pertama, KOMSAT-1 atau “Arirang-1,” dan COMS-1 atau “Cheollian-1.”





Peluncuran sukses “Our Star-1,” Agustus 1992

ⓒ KBS

Roket Naro, Awal Teknologi Roket Peluncur Korea Bersamaan dengan pengembangan satelit, pengembangan roket peluncur juga dibutuhkan. Di tahun 1989, Pusat Penelitian Luar Angkasa Korea (KARI) didirikan. Di tahun 1993, roket penelitian pertama Korea, KSR-1 atau “Science-1” menjadi roket pertama yang dibangun di Korea. Dengan bantuan Rusia, Korea juga membangun roket peluncur pertamanya, Roket Naro, yang peluncurannya sempat gagal dua kali sebelum akhirnya sukses diluncurkan pada tahun 2013. Korea pun menjadi negara yang mempunyai kemampuan untuk meluncurkan wahana luar angkasa dari tanahnya sendiri, yang merupakan fondasi teknologi roket peluncur.





Roket “Science” 1, 2, dan 3

ⓒ KBS

Peluncuran ketiga Roket Naro yang berkahir sukses

ⓒ KBS

Korea Sukses Membangun Roket Peluncur Buatan Lokal Pertamanya, Roket Nuri Melalui pengalaman bekerja sama dengan Rusia dalam membangun Roket Naro, Korea mengembangkan teknologi roket peluncurnya sendiri dan membangun Roket Nuri, yang berhasil diluncurkan dalam dua kali percobaan. Korea Selatan menjadi negara ketujuh dunia yang berhasil mengirimkan satelit berbobot lebih dari 1 ton. Selain itu, 96% dari komponen Roket Nuri diciptakan di Korea, dan mulai dari perencanaan hingga peluncurannya seluruhnya dilakukan sendiri oleh para pakar Korea. Ini memberikan kepercayaan diri bagi Korea untuk mengembangkan misi peluncuran selanjutnya.





Persiapan peluncuran Roket Nuri, Roket Nuri sukses diluncurkan

ⓒ KBS

Masa Depan Korea Sebagai Negara Adidaya Dirgantara Di bulan Agustus 2022, Korea Selatan meluncurkan orbiter bulan pertamanya, KPLO Danuri. Empat bulan kemudian, Danuri dengan sukses memasuki orbit bulan, dan Korea pun menjadi negara ketujuh dunia yang memiliki orbiter bulan. Korea juga berencana untuk melakukan pendaratan di bulan pada tahun 1932 dan eksplorasi Planet Mars di tahun 2045. Peluncuran KTSAT, Naro, Nur dan Danuri akan dikenang sebagai langkah penting bagi Korea menuju negara adidaya antariksa.



