JYP Entertainment Perusahan Pertumbuhan Berkelanjutan No. 1 Dunia Versi Majalah TIME

JYP Entertainment terpilih menjadi “Perusahaan Pertumbuhan Berkelanjutan Terbaik” nomor satu dunia versi majalah Amerika Serikat, TIME.

Menurut JYP Entertainment pada tanggal 14 November, agensi tersebut masuk dalam daftar “Perusahaan Pertumbuhan Berkelanjutan Terbaik 2026” di posisi puncak versi majalah TIME, yang bekerja sama dengan perusahaan riset asal Jerman, Statista.

Daftar tersebut mencakup 500 perusahaan dunia yang dinilai menunjukkan kinerja luar biasa di bidang pembangunan berkelanjutan sambil mempertahankan kesehatan finansialnya.

JYP meraih total nilai 97,59 dari total 100 poin. Statista mengungkapkan bahwa “JYP adalah salah satu dari segelintir perusahaan yang unggul secara finansial sambil mempertahankan keramahan lingkungan.”

Tahun ini merupakan kedua kalinya secara berturut-turut agensi yang dipimpin oleh Park Jin Young tersebut menduduki peringkat satu, dan merupakan satu-satunya perusahaan hiburan Korea yang menempati daftar itu.