Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Taeyeon Akan Rilis Album Kompilasi untuk Merayakan Ultah Debut Solo ke-10

2025-11-17

KPOP Banget

ⓒ SM Entertainment
Member Girls’ Generation, Taeyeon, akan merilis album kompilasi dalam rangka merayakan ulang tahun debut solonya yang ke-10 tahun ini.
Menurut agensinya, SM Entertainment, pada tanggal 17 November, Taeyeon akan merilis album berjudul “Panorama: The Best of TAEYEON” pada tanggal 1 Desember mendatang.
Album ini akan terdiri dari total 24 lagu, yang merupakan versi remix dari lagu-lagu terdahulunya, serta single baru berjudul “Panorama.”
Taeyeon debut di tahun 2007 bersama girlgru Girls Generation di bawah SM Entertainment dan meluncurkan karier solonya pada tahun 2015 dengan single “I.”
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >