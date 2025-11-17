Taeyeon Akan Rilis Album Kompilasi untuk Merayakan Ultah Debut Solo ke-10

ⓒ SM Entertainment

Member Girls’ Generation, Taeyeon, akan merilis album kompilasi dalam rangka merayakan ulang tahun debut solonya yang ke-10 tahun ini.

Menurut agensinya, SM Entertainment, pada tanggal 17 November, Taeyeon akan merilis album berjudul “Panorama: The Best of TAEYEON” pada tanggal 1 Desember mendatang.

Album ini akan terdiri dari total 24 lagu, yang merupakan versi remix dari lagu-lagu terdahulunya, serta single baru berjudul “Panorama.”

Taeyeon debut di tahun 2007 bersama girlgru Girls Generation di bawah SM Entertainment dan meluncurkan karier solonya pada tahun 2015 dengan single “I.”