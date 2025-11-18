LE SSERAFIM Gelar Konser di Tokyo Dome untuk Pertama Kalinya

ⓒ SOURCE MUSIC

Girlgrup LE SSERAFIM akan menggelar konser di Tokyo Dome, Jepang, untuk pertama kalinya.

Menurut agensi mereka, Source Music, LE SSERAFIM akan menggelar konser “EASY CRAZY HOT,” yang termasuk dalam rangkaian tur global mereka, di Tokyo Dome pada tanggal 18 dan 19 November.

“Tampil di atas panggung Tokyo Dome adalah impian sejak lama, kami tidak dapat mempercayainya,” ungkap para member LE SSERAFIM. Mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar mereka, “FEARNOT.”

LE SSERAFIM memulai rangkaian tur globalnya pada bulan April lalu di Incheon, Korea Selatan, dan telah mengunjungi 18 kota di berbagai negara Asia dan Amerika Utara.