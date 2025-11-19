DEUX Rilis Lagu Baru Setelah 28 Tahun, Gunakan AI untuk Suara Mendiang Kim Sung-jae

ⓒ WA:ID COMPANY

Grup duo hip-hop, DEUX, yang terkenal di tahun 1990-an, akan merilis lagu baru berjudul “Rise” setelah 28 tahun, menggunakan AI untuk menciptakan suara mendiang Kim Sung-jae.

Menurut agensi DEUX, Wide Company, yang dipimpin oleh member Lee Hyun-do pada tanggal 19 November, DEUX akan merilis single baru, “Rise,” yang akan menjadi bagian dari proyek album ke-empat mereka.

DEUX terakhir kali merilis lagu 28 tahun yang lalu, di tahun 1997, yaitu album kompilasi lagu terbaik, “Love, Fear.” Debut di tahun 1993, DEUX menelurkan berbagai lagu hits seperti “In the Summer,” sebelum bubar di tahun 1995. Kim Sung-jae secara mendadak meninggal dunia di tahun yang sama.

DEUX bekerja sama dengan perusahaan Sound AI untuk menciptakan suara mendiang Kim Sung-jae, dan berencana untuk menggelar acara mendengarkan lagu bersama “THE SOUND STAGE with KT,” dalam rangka perilisan album tersebut.

Album studio keempat DEUX direncanakan akan dirilis di paruh pertama tahun 2026.