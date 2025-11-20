Shin Min-ah dan Kim Woo-bin akan Menikah Setelah Berpacaran 10 Tahun

ⓒ YONHAP News

Aktris Shin Min-ah dan aktor Kim Woo-bin akan menikah setelah berpacaran selama 10 tahun.

Agensi Shin Min-ah, AM Entertainment, mengumumkan pada tanggal 20 November, bahwa “Shin Min-ah dan Kim Woo-bin berjanji untuk menjadi pasangan hidup berdasarkan rasa percaya mendalam yang telah dibangun selama hubungan mereka yang panjang.”

Di hari yang sama, melalui fancafe-nya, Kim Woo-bin mengunggah foto surat yang ditulisnya sendiri untuk mengonfirmasi kabar pernikahannya.

Shin Min-ah dan Kim Woo-bin akan menikah pada 20 Desember mendatang dan menggelar resepsi yang akan dihadiri oleh keluarga, sahabat dan kerabat dekat mereka.

Keduanya pertama kali bertemu di tahun 2014 di lokasi syuting sebuah iklan, dan mulai berpacaran sejak tahun 2015.