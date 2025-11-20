Gukbab Taryeong / Yeongju Sibgyeong / Bipa Sanjo

Gukbab Taryeong

Makanan pokok orang Korea biasanya terdiri dari nasi, sup, dan beberapa lauk sederhana. Kombinasi nasi dan sup ini disebut gukbap (국밥), hidangan yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Joseon. Dalam buku Seonghosaseol karya cendekiawan Yi Ik, diceritakan tentang seorang pejabat bernama Ahn Hyeon yang hidup dengan sangat sederhana dan hanya makan sup daun kedelai. Ketika ditanya mengapa ia langsung mencampur nasi ke dalam sup tanpa mencicipinya terlebih dahulu, Ahn menjawab santai bahwa meskipun supnya tidak enak, ia akan tetap memakannya. Baginya, perpaduan nasi dan sup saja sudah cukup lezat.

Sekarang gukbap tidak hanya menjadi simbol kesederhanaan, tetapi juga makanan khas yang menggambarkan keragaman cita rasa masing-masing daerah di Korea. Ada haejangguk dari Yangju yang biasa disantap setelah minum alkohol, somerigukbap dari Gwangju yang dibuat dari kepala sapi, kongnamulgukbap dari Jeonju yang berisi kecambah kedelai, dan sundaegukbap dari Byeongcheon yang berbahan dasar sosis darah. Di musim dingin, semangkuk gukbap hangat menjadi penghangat tubuh sekaligus pengingat akan kehangatan tradisi dan kesederhanaan hidup masyarakat Korea sejak masa lampau.





Yeongju Sibgyeong

Kim Juok adalah penyanyi asal Pulau Jeju yang lahir pada tahun 1925 dari keluarga seniman. Sejak kecil ia sudah akrab dengan lagu-lagu rakyat dan belajar secara mendalam dari gurunya, Kim Geum-ryeon, yang masih kerabat ibunya. Setelah menikah, Kim tetap mendedikasikan hidupnya untuk bernyanyi. Seusai Perang Korea, ia sempat tinggal di Seoul, tetapi ia memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah suaminya meninggal. Di Jeju, ia mendirikan Jeju Folk Song Troupe dan aktif menggali serta melestarikan lagu-lagu rakyat daerahnya.

Pada tahun 1982, Kim tampil di Museum Smithsonian Amerika Serikat untuk memperingati 100 tahun hubungan diplomatik Korea dan Amerika. Ia memukau penonton dengan penampilan menggunakan mulheobeok, kendi tradisional yang biasa digunakan para perempuan Jeju untuk mengambil air. Dari alat sederhana itu lahir lagu-lagu rakyat yang sarat kisah dan emosi. Kim Juok memahami betul makna dan nilai dari lagu-lagu tersebut, lalu memperkenalkannya ke dunia melalui karya terkenalnya, Yeongjusipgyeong atau Nyanyian Sepuluh Panorama Indah di Pulau Yeongju, yang menggambarkan keindahan alam Pulau Jeju.





Bipa Sanjo

Pada masa Kerajaan Silla Bersatu terdapat tiga alat musik petik yang sangat terkenal, yaitu gayageum, geomungo, dan bipa. Tiga alat musik ini disebut samhyeon. Alat musik gayageum dan geomungo sekarang sudah cukup dikenal. tetapi alat musik bipa masih agak asing bagi orang awam. Bentuknya menyerupai gitar modern dari Barat dan cara memainkannya pun mirip. Cara memainkannya bipa dipeluk di dada, tangan kiri menekan senar, dan tangan kanan memetiknya menggunakan alat kecil berbentuk kuku yang disebut gajogak atau balmok. Alat musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai spiritual tinggi dalam budaya Korea kuno.

Bukti kesakralan bipa dapat ditemukan pada lukisan dan ukiran di kuil-kuil Buddha di Korea yang menggambarkan dewa-dewi langit yang disebut bicheon dan empat raja penjaga langit yang disebut sacheonwang. Dalam lukisan itu mereka sedang memainkan alat musik bipa. Karena dimainkan oleh makhluk surgawi, bipa dianggap sakral dan suci. Walau sempat terlupakan, sekarang banyak musisi berupaya menghidupkan kembali pesona alat musik ini. Salah satunya lewat aransemen lagu Geomungo Sanjo gaya Han Gapdeuk yang dibawakan dengan alat musik bipa.