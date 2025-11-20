Episode 34. Kim Yuna, Atlet Pencetak Rekor Olimpiade Musim Dingin

Ratu Seluncur Incah yang Diakui Dunia, Kim Yuna

Kim Yuna adalah atlet seluncur indah putri pertama yang berhasil memenangkan Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Kejuaaran Empat Benua dan Grand Prix. Para pakar olahraga, termasuk atlet seluncur indah legendaris Michelle Kwan, mengakui bahwa Kim Yuna memiliki keahlian seluncur yang luar biasa, baik dari segi artistik dan teknik. Video kompetisinya dijadikan referensi dalam buku International Skating Union (ISU).





Atlet seluncur Kim Yuna

ⓒ KBS

Kim Yuna Memecahkan Rekor Olimpiade Musim Dingin Kim Yuna mulai berlatih seluncur di usia tujuh tahun dan berhasil menguasai lima jenis “triple jump” di usia 12 tahun. Sejak debut sebagai atlet profesional, ia tidak pernah gagal meraih medali di berbagai kompetisi internasional, memecahkan rekor dunia. Di tahun 2010, ia meraih medali emas dengan mencetak tiga rekor dunia sekaligus, meraih skor tertinggi di nomr pendek, nomor bebas dan skor keseluruhan. Di Olimpiade Musim Dingin Sochi, meskipun hanya meraih medali perak, Kim Yuna memberikan pertunjukan dengan eksekusi yang sempurna, meninggalkan legasi yang bermakna di dunia olahraga seluncur.





(Kiri) Kim Yuna saat masih menjadi atlet junior

(Kanan) Kim Yuna di Grand Prix Final 2009

ⓒ KBS

Peran Kim Yuna dalam Terpilihnya Pyongchang sebagai Tuan Rumah Olimpiade Musim Dingin 2018 Bahkan setelah pensiun sebagai atlet profesional, Kim Yuna tetap memberikan kontribusi di bidang diplomasi olahraga. Melalui pidato penutupnya pada rapat IOC, Kim Yuna berperan besar dalam terpilihnya Pyongchang sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2018. Ia juga kerap menyampaikan pesan perdamaian dan mempromosikan olahraga di berbagai panggung internasional. Kim Yuna memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan pamor Korea Selatan di bidang olahraga musim dingin melampaui masa aktifnya sebagai seorang atlet.





Kim Yuna menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB

ⓒ KBS

Yuna Kids dan Masa Depan Olahraga Musim Dingin di Korea Prestasi Kim Yuna menciptakan minat dalam olahraga seluncur dan memberikan inspirasi bagi generasi peseluncur berikutnya, yang disebut sebagai “Yuna Kids.” Kini, para generasi penerus Kim Yuna bersinar baik di panggung kompetisi junior dan profesional, memberikan harapan bahwa di masa depan, mereka dapat kembali menulis sejarah baru dalam dunia olahraga musim dingin, seperti Kim Yuna.



