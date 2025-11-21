AKMU akan Tinggalkan YG Entertainment Setelah 12 Tahun

ⓒ YG Entertainment

Grup duo bersaudara Akdong Musician (AKMU), akan mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan YG Entertainment setelah 12 tahun.

YG Entertainment menyatakan pada tanggal 21 November, “Setelah melalui pertimbangan yang panjang, AKMU memutuskan untuk menempuh jalur baru.” YG juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kebersamaan mereka selama ini.

AKMU debut di bawah YG Entertainment pada tahun 2013 setelah memenangkan program kompetisi musik “Super Star K Season 2.”

Menurut YG, AKMU memutuskan untuk mengambil jalur independen setelah mengadakan pertemuan dengan Yang Hyun-suk enam bulan yang lalu.